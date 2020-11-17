Путин заявил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах пока не имеет окончательного статуса.
"Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", – отметил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Путина, дальнейшие действия придется определять в будущем. Он подчеркнул, что для формирования окончательного статуса Карабаха необходимо создать условия для нормальной жизни.
Кроме того, Путин выделил восстановление отношений между Арменией и Азербайджаном в качестве фактора, который может способствовать этому. Кроме того, глава государства подчеркнул, что главное, что удалось сделать в Нагорном Карабахе, – это предотвратить кровопролитие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал договоренности, которые были достигнуты по Нагорному Карабаху. По его словам, главным итогом является то, что пушки молчат.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
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