В Кремле назвали главный итог договоренностей по Карабаху

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал договоренности, которые были достигнуты по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает RT.
По его словам, главным итогом является то, что пушки молчат.
"Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть", – сказал Песков.
16 ноября Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором лидеры двух стран обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе.
В ходе разговора российский лидер рассказал о посреднических усилиях со стороны РФ, которые позволят избежать новых жертв конфликта. Он также упомянул о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Российские миротворцы направляются в Карабах
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