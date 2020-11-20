Азербайджанские войска вошли в Агдамский район Карабаха

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Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Агдамский район Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны станы.

Уточняется, что Баку вошел в Агдамский район 20 ноября согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом страны Ильхамом Алиевым, российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает RT.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.