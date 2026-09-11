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11 сентября, 15:01

Наука

Археологи РАН восстановили сведения о девушке, жившей в Херсонесе 2 тысячи лет назад

Фото: 123RF.com/microgen

Специалисты Института истории материальной культуры РАН смогли восстановить сведения о девушке, жившей в Херсонесе около двух тысяч лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Изучив надписи на гробнице, останки и найденные внутри предметы – золотые украшения, косметику и амулеты, – исследователи пришли к выводу, что девушку звали Аннион и она, вероятнее всего, была представительницей влиятельной семьи. Сама же гробница служила семейной усыпальницей.

Старший научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Вахонеев подчеркнул, что этот памятник ценен возможностью объединить разные типы источников. Надписи помогают установить конкретных людей, связанных с мемориалом, антропологические данные сообщают о возрасте и поле погребенных, а инвентарь и архитектура позволяют реконструировать обряд и устройство усыпальницы.

"Это часть монументального участка, при помощи которого влиятельная херсонесская семья сохраняла и публично демонстрировала память о своих умерших", – добавил Вахонеев.

Гробница из массивных каменных блоков стала одним из самых выразительных памятников некрополя. Повторяющиеся имена и указание родственных связей позволили предположить, что захоронение относилось к одному семейному участку. По другим источникам, один из упомянутых Аристонов занимал общественные должности и мог быть секретарем городского совета Херсонеса.

При исследовании постройки специалисты обнаружили скелетные останки молодой женщины и ребенка 6–7 лет. Тела переместили туда уже после разложения мягких тканей. На фасаде также был выявлен заложенный камнем проем, через который, предположительно, вносили новые останки. Это говорит о том, что усыпальница использовалась многократно.

В состав погребального инвентаря вошли золотые украшения и фрагменты одежды, стеклянные сосуды для масел и косметики, костяные пиксиды, шпильки, бусы, амулеты и обломки деревянной шкатулки. Помимо этого, найдены костяные шпильки с изображением Афродиты, серебряный браслет и терракотовая статуэтка мальчика с голубем.

Кроме того, исследователи обнаружили артефакты, которые, вероятно, наделялись защитными свойствами: фаянсового скарабея, миниатюрную подвеску в виде топорика, бронзовые колокольчики, а также подвески и бусы из гагата, сердолика, горного хрусталя, стекла и фаянса.

По результатам исследований, погребальный набор относится к последней трети I – началу II века нашей эры, а мемориальный комплекс мог использоваться вплоть до середины II века. Гробницу перенесли сотрудники археологи, сегодня она находится у входа в Музей античности и Византии.

Ранее археологи обнаружили скелет мужчины, жившего примерно 5 тысяч лет назад, в населенном пункте под Вроцлавом в Нижнесилезском воеводстве Польши. Скелет обнаружили во время археологических работ в населенном пункте Журавина. На месте раскопок также найдены фрагменты двух человеческих черепов и 42 зуба животных с отверстиями, которые, вероятно, использовались в качестве украшений.

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