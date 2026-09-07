Скелет жившего 5 тыс лет назад мужчины нашли под Вроцлавом в Польше

Фото: umw.edu.pl

Археологи обнаружили скелет мужчины, жившего примерно пять тысяч лет назад, в населенном пункте под Вроцлавом в Нижнесилезском воеводстве Польши. Об этом сообщает Польское телевидение.

Скелет обнаружили во время археологических работ в населенном пункте Журавина.

На месте раскопок также найдены фрагменты двух человеческих черепов и 42 зуба животных с отверстиями, которые, вероятно, использовались в качестве украшений. В ближайшее время планируется провести ДНК-тест скелета.

Ранее в Нижегородской области во время раскопок нашли захоронение с человеческими жертвоприношениями. Открытие сделали ученые Самарского университета и Института археологии РАН. Они выявили скопление костей лошади и захоронения двух молодых воинов. Там же отдельно лежал череп человека, который мог быть отрубленной головой.