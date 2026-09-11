Скончался первый уроженец Калининградской области генерал-майор Дорофеев

Фото: МАХ/"Мурат Кумпилов"

В Майкопе Республики Адыгея в возрасте 80 лет умер генерал-майор Александр Дорофеев – первый уроженец Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Дорофеев родился 4 июля 1946 года в Тапиау, который сейчас называется Гвардейском. Он появился на свет в 00:01 – в тот же день, когда Верховный Совет СССР издал указ о переименовании Кенигсбергской области в Калининградскую.

Генерал-майор был сыном Героя России Анатолия Дорофеева, участвовавшего в штурме Кенигсберга и Пиллау. Связал свою жизнь с армией: служил в Чехословакии и ГДР, занимал должность начальника штаба 79-го гвардейского мотострелкового полка в Калининграде, участвовал в Первой чеченской кампании.

Также Дорофеев занимался военной историей и писал статьи для электронных энциклопедий. Он был награжден медалями "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества", "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "80 лет Калининградской области".