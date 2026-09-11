Филолог Пахомов: слово "Шумахер" всегда пишется с заглавной буквы

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Слово "Шумахер", которым в переносном смысле называют гонщика или лихача, сохраняет статус имени собственного и поэтому пишется с прописной буквы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председателя филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимира Пахомова.

Ранее слово "Шумахер" появилось в орфографическом академическом ресурсе Института русского языка имени Виноградова РАН "Академос". При этом, как пояснил Пахомов, добавление в ресурс не означает, что слово перешло в разряд нарицательных.

По словам филолога, использование имени собственного в переносном значении не требует перехода на строчную букву. Такая особенность встречается и в других именах – например, Шерлок Холмс, Штирлиц, Хлестаков, Манилов, Молчалин, дядя Степа и Золушка могут использоваться для характеристики человека по определенному образцу, но продолжают писаться с заглавной буквы.

Филолог привел пример действия правила, использовав фразу "Наш Лешка – настоящий Шумахер". Несмотря на переносное значение, слово в таком контексте остается написанным с прописной буквы.

Ранее Пахомов рассказал, в каких случаях в русском языке необходимо использовать букву "ё". Она обязательна в школьных учебниках русского языка, букварях, словарях и материалах для изучающих русский как иностранный.

Кроме того, "ё" следует писать, когда отсутствие этой буквы может привести к неправильному прочтению или изменить смысл слова – к примеру, в парах "все" и "всё", "узнаем" и "узнаём". В остальных случаях современные справочники допускают последовательное использование "ё" по желанию автора или редактора.