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11 сентября, 14:00

Происшествия

Горячую линию для работников Ozon откроют в Саратове после атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/edhar

После атаки БПЛА на склад Ozon в Саратове будет организована горячая линия для сотрудников. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин в MAX.

Горячая линия, в частности, поможет тем, чьи вещи были утрачены при атаке. Бусаргин поручил также организовать оперативный штаб. Людям окажут помощь и в восстановлении документов.

Компания также предусмотрела меры поддержки работников, узнать о них можно по телефону горячей линии 8 (800) 770-06-57. Губернатор обсудил с руководством Ozon взаимодействие с саратовскими предпринимателями, сотрудничающими с маркетплейсом. Информация о помощи предпринимателям доступна на сайте компании.

Саратов был атакован БПЛА в ночь на 11 сентября. В результате повреждена гражданская инфраструктура. Под атаку попал и логистический центр Ozon, в результате чего на объекте начался пожар. Всех работников эвакуировали, пострадавших не было. Товары, размещенные на объекте, были скрыты с витрины.

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