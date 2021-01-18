В Вашингтоне у Капитолия произошел пожар

Фото: скриншот видео телеграм-канала Раньше всех. Ну почти.

Пожар произошел возле Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщили в аккаунте агентстве столицы США по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар в настоящее время ликвидировали.

Капитолий заблокировали из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters. В издании Politico отметили, что на этот день была запланирована репетиция инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.

Участников репетиции эвакуировали из здания, отмечает Fox 5 DC. Сообщается, что пожар произошел в нескольких кварталов от Капитолия. В издании AP заявили, что возгорание возникло в лагере для бездомных. В связи с этим участникам репетиции приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.

Ранее взрыв в многоэтажном офисном здании произошел в Балтиморе. Сообщалось, что в результате инцидента госпитализировали десять человек. Один из них был в тяжелом состоянии.