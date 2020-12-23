В Балтиморе произошел взрыв в многоэтажном офисном здании

Фото: ТАСС/US-NEWS-BALTIMORE-EXPLOSION-BZ/Zuma

В многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, штате Мэриленд, произошел взрыв, в результате которого частично обрушилась крыша.

Как сообщили в пожарной службе города, госпитализированы десять человек.

"На месте происшествия находится городская пожарная служба. В критическом состоянии в ближайшие больницы были доставлены девять человек и еще один в тяжелом", – говорится в сообщении экстренной службы в Twitter.

Ранее взрыв на фабрике фейерверков произошел в итальянском городе Казальбордино. В результате происшествия погибли три человека.