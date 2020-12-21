В Уфе 150 человек эвакуировали при пожаре на станции переливания крови

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В Уфе загорелось здание Республиканской станции переливания крови.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, пожар произошел на четвертом этаже здания на улице Батырской. Персоналом объекта эвакуировано 150 человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В данный момент возгорание ликвидировали. К тушению привлекали 15 единиц техники и 61 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.

Один человек ранее пострадал в результате взрыва в помещении для хранения кислородных баллонов в инфекционной больнице в Астрахани.