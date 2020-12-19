Один человек пострадал от хлопка в помещении для кислородных баллонов в больнице Астрахани

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Один человек пострадал в результате хлопка в помещении для хранения кислородных баллонов в инфекционной больнице в Астрахани. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в 20:49 в центр обработки вызовов системы "112" поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени А. М. Ничоги. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова", – заявили в областном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадавший – сотрудник больницы. Ему потребовалась госпитализация.

Эвакуация из основных помещений медучреждения не проводилась.

В ноябре хлопок произошел в больнице в Коммунарке. На место выехали представители экстренных служб, было установлено, что там произошла разгерметизация кислородной линии.

