СК в Курске возбудил дело после поломки газификатора и гибели 14 пациентов

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В Курсе возбудили уголовное дело после поломки кислородного оборудования на одной из площадок для лечения пациентов с коронавирусом и гибели пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 9 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту экстренного отключения газификатора, проводится следствие", – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В результате инцидента погибли 14 пациентов, которые находились в тяжелом состоянии. Их перевели в другие медучреждения, но спасти не смогли.

В октябре СК завел дело после гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону. По данным следователей, 11 октября наступила смерть пяти пациентов, находившихся на лечении от коронавирусной инфекции.

