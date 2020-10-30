СК завел дело после гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

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СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела по факту смерти пациентов в ковидном госпитале. Учреждение действует на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, говорится на сайте ведомства.

По данным следователей, 11 октября наступила смерть пяти пациентов, находившихся на лечении от коронавирусной инфекции. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"В рамках расследования уголовного дела следственным путем будут установлены причины и обстоятельства наступления смерти пациентов медицинского учреждения", – пояснили в СК.

Сведения о смерти больных на ИВЛ из-за нехватки кислорода проверят сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области. Соответствующее распоряжение ранее дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что несколько пациентов одной из больниц Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.