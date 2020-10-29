Пульмонолог сообщил, как протекает COVID-19 у большинства заболевших

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, сообщил главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.
Он рассказал о двух вариантах течения COVID-19. По его словам, у большинства пациентов после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система преодолевает инфекцию путем естественного действия. В результате человек выздоравливает, какой бы препарат ему ни назначили, передает мнение специалиста РИА Новости.
Второй вариант течения встречается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. По словам пульмонолога, у них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает работать против своего организма. Как подчеркнул медик, это приводит к прогрессирующему поражению легких.
Ранее инфекционист назвал сходства распространения коронавируса и испанки. Он отметил, что эпидемический потенциал у COVID-19 выше, чем у гриппа.
Накануне министерство здравоохранения РФ опубликовало приказ о порядке лечения больных с коронавирусом на дому. Эту меру назвали допустимой, если заболевшего можно изолировать в отдельной комнате. Также допускается домашний режим, если человек с положительным результатом теста не проживает в общежитии или коммунальной квартире.
За последние сутки в России выявили 16 202 новых случая коронавируса. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.
Лечащихся от коронавируса на дому обеспечат бесплатными препаратами
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