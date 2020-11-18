Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке

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Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в больнице в Коммунарке произошел хлопок. На место выехали представители экстренных служб. МЧС не подтвердил информацию о пожаре в корпусе.

Позже стало известно, что в нем произошла разгерметизация кислородной линии. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Пациентов перевели в соседние корпуса, чтобы они не мешали специалистам ликвидировать последствия разгерметизации.