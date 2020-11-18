В МЧС не подтвердили информацию о пожаре в Коммунарке

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В МЧС не подтвердили информацию о пожаре в корпусе больницы в Коммунарке.

"Корпус не сдан в эксплуатацию. Пожара в нем не было и нет", – заявили РИА Новости в ведомстве.

Сообщается, что людей внутри корпуса также не было. В ведомстве подчеркнули, что пока не располагают информацией о том, что произошло в больнице. В настоящий момент обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в больнице в Коммунарке произошел хлопок. На место выехали представители экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.