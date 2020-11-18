МЧС уточняет данные об инциденте в больнице в Коммунарке

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Спасатели уточняют информацию об инциденте в московской инфекционной больнице № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в учреждении произошел хлопок.

"Спасатели едут на место. Подробности уточняются", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В экстренных службах отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает ТАСС, в больнице произошел разрыв трубы с кислородом. По данным источника информагентства, происшествие не сопровождалось возгоранием или обрушениями.

Уточняется, что инцидент произошел в корпусе больницы в Коммунарке, который находится на реконструкции. В нем не было пациентов. Известно, что в результате хлопка была повреждена обшивка здания. На месте также был белый дым от выходящего из аварийной трубы кислорода, который очевидны приняли за следы пожара.

В начале ноября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что все доступные койки медучреждения заняты больными с коронавирусом. Он подчеркнул, что люди стали менее настороженными, в сравнении с весенним периодом.

