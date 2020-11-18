В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе

09:54
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
На судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области произошел хлопок. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в Instagram.
ЧП произошло при проведении лакокрасочных работ. По последним данным, в результате проишествия пострадали четыре человека. Один из них от госпитализации отказался, двое находятся в состоянии средней степени тяжести и еще одного доставили реанимацию в тяжелом состоянии.
Как уточнили журналистам в правительстве Амурской области, трое из четырех человек, которые пострадали в результате происшествия на Благовещенском судостроительном заводе, госпитализированы. Они поступили в Амурскую областную клиническую больницу около 10 утра (04:00 мск).
Главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк рассказал, что утром к ним поступили три пациента: двое мужчин 32 и 34 лет и 26-летняя женщина, которая получила ожоги 50% поверхности тела.
"Врачи борются за ее жизнь. У двух других пациентов зафиксированы ожоги разной степени локализации, мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести", – заявили в больнице.
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