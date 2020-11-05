Больница в Коммунарке полностью заполнена – Проценко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом, сообщает RT со ссылкой на главврача медучреждения Дениса Проценко.

Также он рассказал, что, в отличие от ситуации весной, сейчас люди стали менее настороженными.

"В социальных сетях начинаются такие достаточно хейтерские высказывания... за то, что мы обманываем людей, ковида нет, у меня в кругу никто не заболел", – сказал Проценко.

Он добавил, что летом люди расслабились и в осенний период вошли с меньшей осторожностью.

Ранее о росте числа госпитализаций столичных жителей с коронавирусом рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что в настоящий момент нельзя расслабляться, поскольку болезнь никуда не ушла.

Глава города заявил, что в предыдущие две недели наблюдалась стабильная обстановка, однако сейчас ситуация изменилась.

Что касается работы резервных ковид-госпиталей, то они, по словам Собянина, будут функционировать, пока столичные власти не будут уверены в окончании пандемии.

В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.