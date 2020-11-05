Больница в Коммунарке полностью заполнена – Проценко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом, сообщает RT со ссылкой на главврача медучреждения Дениса Проценко.
Также он рассказал, что, в отличие от ситуации весной, сейчас люди стали менее настороженными.
"В социальных сетях начинаются такие достаточно хейтерские высказывания... за то, что мы обманываем людей, ковида нет, у меня в кругу никто не заболел", – сказал Проценко.
Он добавил, что летом люди расслабились и в осенний период вошли с меньшей осторожностью.
Ранее о росте числа госпитализаций столичных жителей с коронавирусом рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что в настоящий момент нельзя расслабляться, поскольку болезнь никуда не ушла.
Глава города заявил, что в предыдущие две недели наблюдалась стабильная обстановка, однако сейчас ситуация изменилась.
Что касается работы резервных ковид-госпиталей, то они, по словам Собянина, будут функционировать, пока столичные власти не будут уверены в окончании пандемии.
В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.
В Томске рассказали о переполненной больнице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: