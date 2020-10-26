Собянин рассказал о реализуемых проектах в сфере здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что пандемия не является помехой при реализации мегапроектов в сфере здравоохранения. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Все запланированные меры развития здравоохранения будут выполнены в срок, отметил Собянин.

Он подчеркнул, что в городе действует сеть сосудистых центров для экстренной помощи больным с инфарктом миокарда и инсультом, также увеличено количество высокотехнологичных операций, внедрен новый стандарт онкологической помощи, запущена программа модернизации поликлиник.

Данные проекты поспособствовали тому, что за последние 9 лет в столице выросла продолжительность жизни и снизилась смертность.

"Заработная плата врачей выросла почти в три раза, среднего медицинского персонала – более чем вдвое. Медики постоянно повышают квалификацию в лучших российских и зарубежных клиниках. На базе симуляционного центра Боткинской больницы обучение за пять лет прошли больше 50 тысяч специалистов", – рассказал мэр.

Он добавил, что в период пандемии город оказывает необходимую медицинскую помощь жителям: развернуты резервные коронавирусные госпитали, врачи работают с полной отдачей.

Ранее Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.

