Собянин рассказал о реализуемых проектах в сфере здравоохранения

18:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что пандемия не является помехой при реализации мегапроектов в сфере здравоохранения. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Все запланированные меры развития здравоохранения будут выполнены в срок, отметил Собянин.
Он подчеркнул, что в городе действует сеть сосудистых центров для экстренной помощи больным с инфарктом миокарда и инсультом, также увеличено количество высокотехнологичных операций, внедрен новый стандарт онкологической помощи, запущена программа модернизации поликлиник.
Данные проекты поспособствовали тому, что за последние 9 лет в столице выросла продолжительность жизни и снизилась смертность.
"Заработная плата врачей выросла почти в три раза, среднего медицинского персонала – более чем вдвое. Медики постоянно повышают квалификацию в лучших российских и зарубежных клиниках. На базе симуляционного центра Боткинской больницы обучение за пять лет прошли больше 50 тысяч специалистов", – рассказал мэр.
Он добавил, что в период пандемии город оказывает необходимую медицинскую помощь жителям: развернуты резервные коронавирусные госпитали, врачи работают с полной отдачей.
Ранее Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.
Собянин: крупнейший блок реанимации больных COVID-19 открыт в Коммунарке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: