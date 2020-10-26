Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Темпы выявляемости коронавируса в Москве за последнюю неделю снизились в 10 раз. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения госпиталя для пациентов с COVID-19 на территории медкомплекса в Коммунарке.

"В Москве реализуется целый огромный сложный комплекс мер по борьбе с COVID-19. Это и административные меры, санитарные, медицинские, перевод на удаленку, дистанционку, контроль за масочным режимом, массовое тестирование, оказание амбулаторной, стационарной медицинской помощи", – приводит слова Собянина пресс-служба мэра и правительства столицы.

Градоначальник отметил, что все меры приносят результат. По его словам, в пять раз уменьшилась динамика загрузки коечного фонда. Собянин добавил, что за последнюю неделю объем загрузки коек Москвы составил свыше 10 тысяч.

За последние сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 224 новых случая COVID-19.

Также отмечалось, что на ИВЛ в столице находятся 322 пациента с подтвержденным коронавирусом.