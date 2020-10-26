На ИВЛ в Москве находятся 322 пациента с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице подтверждено 5 224 новых случая COVID-19. За последние сутки госпитализировано 959 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 322 человека, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"1,2% среди заболевших – дети, 43,9% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,7% – от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет", – говорится в сообщении.

В России за последние сутки подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них выявлено активно 4 803 (27,7%) случая, у которых отсутствовали клинические проявления. Всего в РФ зарегистрировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.