Собянин надеется на снижение динамики COVID-19 в Москве

08:51
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Прошедшие две недели дали надежду, что динамика коронавируса в Москве будет снижаться, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, с одной стороны был побит рекорд по заболеваемости и госпитализации, а с другой, появилась надежда, что динамика будет снижаться.
Он подчеркнул, что рост случаев коронавируса в столице идет, но более медленными темпами, что может свидетельствовать о подходе к плато.
"Мы видим, что принимаемые меры по COVID восприняты москвичами и выполняются", – заявил мэр.
Собянин пояснил, что это касается перевода хронических больных и пожилых людей на домашний режим, а также перевода сотрудников столичных организаций на удаленку.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что в России заболеваемость коронавирусом выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года.
Горелов также отметил целесообразность санитарно-ограничительных мероприятий в стране. Он добавил, что до начала массовой вакцинации альтернативы им нет. По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс.
В сентябре от коронавируса в Москве умерло на 21% больше человек, чем в августе
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