Собянин заявил, что в Москве не требуется дополнительных мер для борьбы с COVID-19

21:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин заявил, что в столице не требуется введение дополнительных мер для борьбы с COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", – отметил мэр Москвы.
Также Собянин добавил, что в городе достаточно коек для пациентов, больше половины находится в запасе.
"Эпидемия замедляется. На сегодняшний день открыто достаточное количество коек, специально специализированных под ковид, с 50-процентным запасом. Это тоже дает ощущение уверенности", – сообщил Собянин.
Кроме того, глава города заявил, что принятые антикоронавирусные ограничительные меры в Москве оказывают минимальное влияние на экономику.
"Мы принимали меры, которые минимально влияли на экономику. Но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что видим, что люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, общепит и так далее. Передвижение по городу замедляется", – отметил Собянин.
По его словам, экономические последствия от принятых этой осенью антиковидных мер будут менее значимыми, чем от майских ограничений.
Ранее градоначальник сообщил, что Москва подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции. По его словам, рост идет медленными темпами.
За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 478 новых случаев коронавируса.
Собянин рассказал, какие меры по охране труда принимают в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: