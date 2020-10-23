Собянин заявил, что в Москве не требуется дополнительных мер для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что в столице не требуется введение дополнительных мер для борьбы с COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", – отметил мэр Москвы.

Также Собянин добавил, что в городе достаточно коек для пациентов, больше половины находится в запасе.

"Эпидемия замедляется. На сегодняшний день открыто достаточное количество коек, специально специализированных под ковид, с 50-процентным запасом. Это тоже дает ощущение уверенности", – сообщил Собянин.

Кроме того, глава города заявил, что принятые антикоронавирусные ограничительные меры в Москве оказывают минимальное влияние на экономику.

"Мы принимали меры, которые минимально влияли на экономику. Но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что видим, что люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, общепит и так далее. Передвижение по городу замедляется", – отметил Собянин.

По его словам, экономические последствия от принятых этой осенью антиковидных мер будут менее значимыми, чем от майских ограничений.

Ранее градоначальник сообщил, что Москва подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции. По его словам, рост идет медленными темпами.

За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 478 новых случаев коронавируса.