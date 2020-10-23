Собянин сообщил, что Москва подходит к пику заболеваемости по COVID-19

20:17
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин сообщил, что Москва подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции. Об этом мэр столицы рассказал телеканалу "Россия 1".
"Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста, и это нам дает, конечно, огромную надежду, что мы подходим к какому-то пику заболеваемости, как многие любят говорить – плато", – заявил глава города.
Также Собянин отметил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется.
"По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста", – сказал мэр.
Ранее Собянин сообщил, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. С 5 октября все компании в столице должны были перевести на дистанционную работу не меньше трети сотрудников.
За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 478 новых случаев коронавируса.
Собянин рассказал, какие меры по охране труда принимают в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: