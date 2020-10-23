Собянин сообщил, что Москва подходит к пику заболеваемости по COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин сообщил, что Москва подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции. Об этом мэр столицы рассказал телеканалу "Россия 1".

"Рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста, и это нам дает, конечно, огромную надежду, что мы подходим к какому-то пику заболеваемости, как многие любят говорить – плато", – заявил глава города.

Также Собянин отметил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется.

"По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста", – сказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. С 5 октября все компании в столице должны были перевести на дистанционную работу не меньше трети сотрудников.

За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 478 новых случаев коронавируса.