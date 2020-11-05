Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом

17:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в столице. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр Москвы сообщил, что две недели наблюдалась стабильная обстановка по выявленным случаям и по количеству госпитализаций, однако ситуация изменилась. Также глава города подчеркнул, что болезнь все еще никуда не ушла и расслабляться рано.
"На этой неделе мы опять отмечаем определенный рост выявляемости, делаем больше тестов. Борьба продолжается", – сообщил Собянин.
Также мэр подчеркнул, что власти города не планируют вводить жесткие ограничения из-за COVID-19, как в европейских странах.
"Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", – пояснил данное решение мэр столицы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал обстановку с коронавирусом в России напряженной.
Ранее стало известно, что в зданиях правительства Москвы введут систему чекинов. Посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС.
В зданиях правительства Москвы ввели систему чекинов
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