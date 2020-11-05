Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил о росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в столице. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр Москвы сообщил, что две недели наблюдалась стабильная обстановка по выявленным случаям и по количеству госпитализаций, однако ситуация изменилась. Также глава города подчеркнул, что болезнь все еще никуда не ушла и расслабляться рано.

"На этой неделе мы опять отмечаем определенный рост выявляемости, делаем больше тестов. Борьба продолжается", – сообщил Собянин.

Также мэр подчеркнул, что власти города не планируют вводить жесткие ограничения из-за COVID-19, как в европейских странах.

"Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", – пояснил данное решение мэр столицы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал обстановку с коронавирусом в России напряженной.

Ранее стало известно, что в зданиях правительства Москвы введут систему чекинов. Посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС.