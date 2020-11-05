Путину рассказали об онлайн-больнице для заболевших COVID-19

15:09
Фото: kremlin.ru
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о "виртуальном госпитале" для больных коронавирусом.
О нем он доложил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи. Ее стенограмма размещена на официальном сайте Кремля.
Дюмин сообщил, что онлайн-госпиталь сформирован на основе Тульской областной клинической больницы. Он отметил, что врачи дистанционно курируют состояние заболевших коронавирусом, которые находятся дома.
"И за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу", – рассказал Дюмин.
Он подчеркнул, что работу "виртуального госпиталя" координирует региональный Минздрав и главврач Тульской области. Сообщается, что его работа позволила снизить уровень смертности, а также создать единый стандарт оказания помощи.
Ранее прием больных с коронавирусом возобновил первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Сообщалось, что в нем развернули 250 коек. В нем будут принимать пациентов с состоянием средней тяжести и тяжелобольных.
В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.
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