Путину рассказали об онлайн-больнице для заболевших COVID-19

Фото: kremlin.ru

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о "виртуальном госпитале" для больных коронавирусом.

О нем он доложил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи. Ее стенограмма размещена на официальном сайте Кремля.

Дюмин сообщил, что онлайн-госпиталь сформирован на основе Тульской областной клинической больницы. Он отметил, что врачи дистанционно курируют состояние заболевших коронавирусом, которые находятся дома.

"И за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу", – рассказал Дюмин.

Он подчеркнул, что работу "виртуального госпиталя" координирует региональный Минздрав и главврач Тульской области. Сообщается, что его работа позволила снизить уровень смертности, а также создать единый стандарт оказания помощи.

Ранее прием больных с коронавирусом возобновил первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Сообщалось, что в нем развернули 250 коек. В нем будут принимать пациентов с состоянием средней тяжести и тяжелобольных.

В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.