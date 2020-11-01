Первый медицинский университет в Петербурге возобновил прием больных с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге перепрофилируются медицинские учреждения под COVID-19. Так, прием больных с коронавирусом начал первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что в учреждении развернуто 250 коек.

"На этой неделе начал работу павильон 7 "Ленэкспо" для легких пациентов, а также Университет имени И. И. Мечникова (178 коек). Сегодня возобновляет прием пациентов с коронавирусом Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова (250 коек)", – написал Литовец.

Отмечается, что в центре будут принимать пациентов со средней степенью тяжести, а также тяжелобольных.

"Здесь <...>два компьютерных томографа, лаборатория с пневмопочтой, достаточное количество медицинских бригад и площадей для быстрой сортировки и обследования прибывающих больных. Это позволяет не задерживать машины скорой помощи, создавая очереди из них, и быстрее помогать нашим пациентам", – рассказали на сайте университета.

Кроме того, с 6 ноября полностью перейти на прием коронавирусных больных может Мариинская больница, подчеркнул Лисовец.

"Нагрузка на городское здравоохранение продолжает расти, поэтому еще раз призываю следовать рекомендациям специалистов – по возможности ограничить социальные контакты, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в транспорте и в общественных местах", – заключил председатель.

Всего в Санкт-Петербурге выявили 62 272 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки госпитализирован 1 131 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего в городе подтвержден 5 261 новый случай коронавируса.

В России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Без клинических проявлений зафиксировано 4 640 случаев (24,9%). Суммарно в стране зарегистрирован 1 636 781 случай коронавируса во всех регионах.

