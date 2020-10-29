Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве

29 октября, 21:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве деятельность резервных госпиталей будет осуществляться до тех пор, пока власти города не будут уверены в окончании пандемии, заявил в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.
"Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение загрузки больничных коек под COVID-19. Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", – рассказал мэр.
Ранее Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.
В начале октября в Москве заработали два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ и Каширском шоссе.
Также Собянин заявил, что в настоящее время в больницах Москвы находятся порядка 10 тысяч пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Он отметил, что это огромная нагрузка на здравоохранение в городе.
Мэр допустил, что массовая вакцинация от COVID-19 в городе начнется в конце ноября – начале декабря.
При этом он подчеркнул, что вводить дополнительные противоэпидемические меры в Москве не придется, если в городе будут соблюдаться организованные ранее антиковидные мероприятия.
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