Власти Москвы не планируют ужесточать меры из-за COVID-19, как в Европе

21:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вводить дополнительные противоэпидемические меры в Москве не придется, если в городе будут соблюдаться организованные ранее антиковидные мероприятия. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что речь идет о введении жестких ограничений, как в странах Европы.
"Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе – во Франции, Германии, других странах, – мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого", – подчеркнул Собянин.
При этом он призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх". Это, по его словам, является гарантией того, что Москва сможет достойно выйти из кризиса.
В Москве продлен режим удаленной работы, а также домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничительные меры будут действовать до конца ноября.
Мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз. Кроме этого, последние два дня число госпитализированных было меньше, чем выздоровевших. Таких результатов удалось добиться впервые за долгое время.
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