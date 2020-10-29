Собянин допустил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в ноябре – декабре

18:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин допустил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в конце ноября – начале декабря.
"Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил. Поэтому надеюсь, что в ноябре – декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.
Собянин уточнил, что в Москве не планируют закрывать детские сады из-за коронавируса и держать школьников на удаленной учебе месяцами. Он пообещал, что при первой возможности старшеклассников вернут в школы.
Ранее Владимир Путин объявил, что в России не планируется вводить тотальные ограничения или локдаун из-за распространения коронавируса. По словам президента РФ, подобные жесткие решения могут оказать губительное воздействие на экономику страны.
Путин заявил, что вводить общенациональный локдаун в РФ не планируется
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