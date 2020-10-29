Москва на 100% обеспечена лекарствами для лечения больных коронавирусом на дому – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для лечения больных коронавирусом на дому. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня Москва на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для того, чтобы лечить на дому, амбулаторно", – заявил мэр.

Он отметил, что лечение в больницах должны проходить только пациенты с тяжелой формой коронавируса, которым могут понадобиться реанимация, кислород и дополнительное лечение.

Ранее Собянин допустил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в конце ноября – начале декабря. Мэр также уточнил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.