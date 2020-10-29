Около 10 тысяч тяжелых больных с коронавирусом находятся в московских больницах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Порядка 10 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах Москвы в тяжелом состоянии, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня лежат на койках около 10 тысяч человек тяжелобольных, это огромная нагрузка на здравоохранение", – отметил мэр.

Он рассказал, что московские власти также проводят консультации и вебинары с другими регионами.

"По мере высвобождения врачей и снижения нагрузки, конечно, будем помогать другим регионам, как помогали весной", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве вакцинировались от коронавируса более 20 тысяч человек.

Мэр допустил, что массовая вакцинация от COVID-19 в городе начнется в конце ноября – начале декабря.