Собянин рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о состоянии здоровья после вакцинации от коронавируса.

Так, по словам мэра, у него наблюдается хороший уровень антител, иммунитет держится.

"Результаты хорошие. Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Поэтому иммунитет держится, что называется", – поделился Собянин.

Прививку от коронавируса мэр сделал в начале сентября 2020 года. По его словам, это было необходимо, чтобы лично убедиться в том, что в России есть хорошая вакцина.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве может начаться в конце ноября – начале декабря. "Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил", – подчеркнул градоначальник.

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.

