Собянин сделал прививку от коронавируса

12:35
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал на рабочей встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в формате онлайн-конференции.
"Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше", – рассказал Собянин.
Ранее мэр Москвы выразил мнение специалистов, что Москва переборола самую тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями, в отличие от других крупных мегаполисов в мире, подчеркнув, что городу удалось избежать коллапса здравоохранения, не так сильно травмировать экономику и защитить старшее поколение.
Собянин: Москва прошла тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями
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