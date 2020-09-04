Собянин: Москва прошла тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями

10:59
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин сообщил, что Москва прошла через пандемию коронавируса с минимально возможными потерями. Об этом мэр написал в своем личном блоге.
"Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем <...> Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", – заявил мэр столицы.
Собянин добавил, что Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями, в отличие от других крупных мегаполисов мира. По его словам, в борьбе с коронавирусом помогла адекватная реакция на сообщения из Китая, прочный фундамент и достаточные ресурсы, а также поддержка москвичей.
Отдельное внимание мэр уделил системе здравоохранения, подчеркнув, что благодаря своевременной модернизации в больницах и поликлиниках было достаточно ресурсов, чтобы отстоять обрушившийся поток пациентов. Он отметил, что во многом столице также помогла ранняя закупка ИВЛ.
"В мире развернулась настоящая война за аппараты ИВЛ. А в Москве мы за последние годы закупили тысячи единиц этой техники. И она у нас просто была. Именно поэтому даже на пике пандемии врачам не пришлось принимать кошмарные решения о том, кого будем, а кого – не будем спасать", – подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что вместе с коронавирусной инфекцией столица приобрела определенный опыт, который останется с жителями навсегда. Мэр также выразил надежду, что атмосфера сотрудничества сохранится в городе как можно дольше.
Ранее Сергей Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора, которые внесли личный вклад в борьбу с распространением коронавируса. Церемония состоялась в Белом зале столичной мэрии. Собянин напомнил, что задачей сотрудников ведомства остается защита москвичей и их нормальной жизни. По его словам, благодаря их усилиям жизнь в столице вошла в нормальное русло.
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