Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19 – Собянин

09:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала НТВ.
"Конечно, вирус никуда не ушел, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причем прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали", – отметил мэр.
По его словам, санитарные меры, введенные в городе, позволили сгладить ситуацию и увести пандемию на такой уровень, при котором возможно нормальное функционирование столицы.
Ранее Собянин сообщил, что порядка 20 процентов москвичей имеют антитела к COVID-19. Он подчеркнул, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.
По прогнозам, уровень ВВП Москвы в 2021 году будет на уровне текущего. Столица, вероятно, быстрее, чем вся экономика страны, вернется на прежнюю траекторию развития, отметил Ефимов.
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