Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19 – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию от COVID-19, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала НТВ.

"Конечно, вирус никуда не ушел, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причем прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали", – отметил мэр.

По его словам, санитарные меры, введенные в городе, позволили сгладить ситуацию и увести пандемию на такой уровень, при котором возможно нормальное функционирование столицы.

Ранее Собянин сообщил, что порядка 20 процентов москвичей имеют антитела к COVID-19. Он подчеркнул, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.

По прогнозам, уровень ВВП Москвы в 2021 году будет на уровне текущего. Столица, вероятно, быстрее, чем вся экономика страны, вернется на прежнюю траекторию развития, отметил Ефимов.