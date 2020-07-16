Собянин заявил, что каждый 5-й житель столицы имеет антитела к коронавирусу

16 июля, 18:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Порядка 20 процентов москвичей имеют антитела к COVID-19, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.
"То есть иммунная прослойка, то есть люди, которые встретились с коронавирусом и имеют антитела, или Т-клеточный иммунитет на уровне рецепторов, которые распознают, что это враг и с ним надо бороться. Так вот, эта прослойка населения, имеющая такого рода иммунитет, она должна быть большой. Проводя огромные тестирования на антитела, ИФА-тесты, мы видим, что уже больше 20 процентов москвичей точно имеют антитела к коронавирусу", – высказался Собянин.
Он заверил, что вспышки заражения значительно снижены.
"Мы уверены, что никакого такого колоссального всплеска в ближайшее время не будет, хотя, конечно, могут быть какие-то колебания – это вполне возможно при таком раскрытии, но глобально я верю, что ничего происходить плохого не будет уже", – добавил мэр Москвы.
Кроме этого, глава столицы сказал, что Т-клеточный фактор имеет значение. Если брать его во внимание, то около 60 процентов жителей столицы сможет противостоять инфекции, отсекая таким образом дальнейшее ее распространение.
Ранее мэр заявил, что количество больных с коронавирусной пневмонией идет на спад. Показатель снижается постоянно.
За последние сутки в России подтвердили 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом клинических проявлений не было в 1 549 случаях.
Вторая фаза испытаний российской вакцины от COVID-19 завершится 3 августа
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