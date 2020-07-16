Собянин заявил, что количество пациентов с ковидной пневмонией снижается

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Количество больных с коронавирусной пневмонией идет на спад, заявил журналистам Сергей Собянин.
"Ковидных пневмоний каждую неделю у нас на протяжении вот уже полутора месяцев все меньше и меньше – на 10, на 15, на 20 процентов – они постоянно снижаются, и этот показатель – он объективный", – констатировал мэр.
Собянин отметил, что столица проводит в два раза больше тестов на коронавирус, чем другие регионы страны. Этот показатель является одним из самых высоких в мире.
Ранее Сергей Собянин заявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19. Выбрать время сдачи можно самостоятельно. Запись открыта на две недели вперед.
В России уже провели более 24 миллионов исследований на коронавирус. За последние сутки – 298 тысяч исследований.
Москва имеет шансы избежать повторного ввода ограничений из-за COVID-19 – Собянин
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