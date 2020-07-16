Собянин заявил, что количество пациентов с ковидной пневмонией снижается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество больных с коронавирусной пневмонией идет на спад, заявил журналистам Сергей Собянин.

"Ковидных пневмоний каждую неделю у нас на протяжении вот уже полутора месяцев все меньше и меньше – на 10, на 15, на 20 процентов – они постоянно снижаются, и этот показатель – он объективный", – констатировал мэр.

Собянин отметил, что столица проводит в два раза больше тестов на коронавирус, чем другие регионы страны. Этот показатель является одним из самых высоких в мире.

Ранее Сергей Собянин заявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19. Выбрать время сдачи можно самостоятельно. Запись открыта на две недели вперед.

В России уже провели более 24 миллионов исследований на коронавирус. За последние сутки – 298 тысяч исследований.