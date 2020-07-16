В России провели более 24 млн тестов на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России специалисты провели в общей сложности более 24 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 24 миллионов тестов на коронавирус", – говорится в сообщении. Как уточняется, за сутки было проведено 298 тысяч исследований.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. Для сдачи анализа понадобится паспорт и полис ОМС.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник.

Подобное тестирование показывает, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли ей и вырабатывается ли у него иммунитет. Также тест показывает, болеет ли человек на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме.

Результаты тестов на COVID-19 вносят в электронную медицинскую карту. Они также доступны в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней.