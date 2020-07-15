Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сергеем Собяниным было принято решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно. На сегодняшний день все мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки для сдачи анализов в 207 поликлиниках", – сообщила Ракова.
Для сдачи анализа понадобится паспорт и полис ОМС.
"Я думаю, сервис будет востребован среди горожан – особенно в условиях того, что Роспотребнадзором принято решение о том, что ПЦР-тест на COVID-19 в обязательном порядке сдают все, кто возвращается в Россию, в течение трех дней по приезде", – добавила Ракова.
Также она подчеркнула, что это позволит обеспечить высокие объемы тестирования, благодаря которым можно будет контролировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице.
Вице-мэр отметила, что в городе за время пандемии COVID-19 было проведено более 4 миллионов ПЦР-исследований.
"В результате сейчас город в среднем может проводить до 50 тысяч исследований в сутки, всего за весь период пандемии было проведено около 4,3 миллиона исследований", – сказала Ракова.
По ее словам, в столице на сегодняшний день стабилизировалась ситуация с COVID-19, город возвращается к обычному образу жизни.
"При этом мы не только не фиксируем роста заболевания, наоборот, видим, что все показатели заболеваемости устойчиво снижаются. Особенно это касается госпитализаций от коронавирусной инфекции. За последние две недели количество госпитализированных – и так небольшое – практически сократилось на 30%", – рассказала она.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник.
Подобное тестирование показывает, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли ей и вырабатывается ли у него иммунитет. Также тест показывает, болеет ли человек на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме.
Ранее вице-мэр сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции формируется у 21,7% жителей столицы. Об этом стало известно по итогам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел в период с 19 июня по 2 июля. Ракова отметила, что доля болеющих граждан, согласно данным ИХЛА-тестирования, снизилась с 3,9 до 3,1%. Аналогичное снижение фиксируется и в случае ПЦР-тестирования – с 2,4 до 1,2%.
Тестирование показывает растущее число граждан с антителами как в целом по городу, так и в отдельных районах столицы.
Результаты тестов на COVID-19 вносят в электронную медицинскую карту. Они также доступны в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней.
За последние сутки в России выявили 6 422 подтвержденных случая COVID-19 в 85 регионах страны. В Москве установлено 628 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 264, в Свердловской области – 263, в Ханты-Мансийском автономном округе – 251, в Алтайском крае – 246.
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