Электронная медкарта стала доступна в мобильном приложении

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электронная медицинской карта стала доступна в мобильном приложении. Горожане могут ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться к врачу со смартфона, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пользователям мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО" стала доступна вся информация из электронной медкарты.
С помощью мобильного приложения также можно записаться к врачу и на лабораторные исследования по направлению, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. В приложении можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача, включить оповещение об открытии записи к специалисту, чтобы выбрать удобную дату и время приема.
"Врачу для постановки точного диагноза необходимы различные показатели здоровья пациента. Москвичи могут внести в электронную медкарту данные о температуре тела, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, артериальном давлении – и они всегда будут под рукой. Для этого в ЭМК (как в мобильном приложении, так и на mos.ru) запущен раздел "Дневник здоровья", – рассказала Ракова.
Вице-мэр добавила, что для автоматической загрузки данных с гаджета нужно скачать приложение "ЕМИАС Коннект", которое будет передавать показатели здоровья в электронную медкарту.
Ранее сообщалось, что к ЕМИАС подключили еще два учреждения здравоохранения столицы. Ими стали больница № 24 и больница № 67 имени Ворохобова.
В ГКБ № 67 теперь есть возможность автоматизированного ведения пациента на этапах от поступления в стационар до последующей выписки. Благодаря ЕМИАС медики смогут открыть электронные карты на каждого пациента. После подключения медицинские специалисты получают доступ к данным, вносимым в приемном отделении.
Первым стационаром, который подключили к ЕМИАС, является Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.
В начале июня пользователи электронных медицинских карт получили доступ к снимкам и результатам ПЭТ/КТ исследований. Специалисты также смогут исследовать динамику заболевания во время курса лечения, чтобы оценить его эффективность.
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