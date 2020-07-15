В России выявили 6 422 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За последние сутки в России выявили 6 422 подтвержденных случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Согласно полученным данным, 1 708 (26,6%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений.
В Москве за последние сутки установлено 628 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 264, в Свердловской области – 263, в Ханты-Мансийском автономном округе – 251, в Алтайском крае – 246.
Нарастающим итогом в Российской Федерации зарегистрировано 746 369 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зарегистрированы в Москве, Московской области, Республике Северная Осетия и в Севастополе.
За последние сутки в стране подтвердились 156 летальных случаев – из них 29 приходятся на Москву. За весь период в РФ зафиксировано 11 770 летальных исходов.
Согласно последним данным, по выздоровлении в России выписаны 10 424 человека. В Москве болезнь преодолели 1 844 пациента. Общее число выздоровевших в стране – 523 249 человек.
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