Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19

16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин провел очередное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов РФ.
Участники обсудили темпы и прогноз распространения COVID-19 в отдельных регионах страны, организацию отдыха на курортах, соблюдение мер безопасности в магазинах, на предприятиях общественного питания и других объектах обслуживания населения.
Также речь шла об исследованиях популяционного иммунитета к коронавирусу и о том, как реализовать меры поддержки бизнеса, включая МСП.
Согласно последним данным, в столице подтверждено 613 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, уже две недели количество новых заболевших за сутки держится на низком уровне – около 600.
В России за последние сутки подтвердили 6 248 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Всего в РФ зарегистрировано 739 947 случаев COVID-19. За весь период по России умерли 11 614 человек. За прошедшие сутки выздоровели 8 804 человека, из них в Москве – 1 012 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ болезнь преодолели 512 825 человек.
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