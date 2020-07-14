Уже две недели заболеваемость коронавирусом в Москве держится на низком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подтверждено 613 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Таким образом, уже две недели количество новых заболевших за сутки держится на низком уровне – около 600.

"52,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4% – от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, еще 4% – старше 80 лет. Также 5,1% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтвердили 6 248 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев приходится на Москву – 613. По 281 и 268 случаев выявили в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего в РФ зарегистрировано 739 947 случаев COVID-19. За весь период по России умерли 11 614 человек. За прошедшие сутки выздоровели 8 804 человека, из них в Москве – 1 012 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ болезнь преодолели 512 825 человек.

