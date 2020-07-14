В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 29 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Согласно данным Росстата, среди всех субъектов РФ столица занимает 27-е место по числу новых случаев коронавируса. Прирост инфицированных в Москве составляет 5,3 на 100 тысяч человек населения.

По последней информации, всего в России зафиксировано 739 947 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 512 825. За весь период зарегистрирован 11 614 летальных исхода.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил, что вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.