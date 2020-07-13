Вакцина от COVID-19 может поступить в гражданский оборот в середине августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что новая вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом сообщает ТАСС.
Он также рассказал о планах подачи заявления на регистрацию вакцины, разработанной в центре.
"Насколько я помню график, утвержденный [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2–4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем", – сообщил Гинцбург.
По словам эксперта, на данный момент проходит второй этап испытания вакцины. Клинические тесты будут завершены к концу июля – началу августа.
"Пакет документов на регистрацию будет подаваться параллельно с наблюдением за добровольцами, которые еще будут в течение 10 дней наблюдаться. И к моменту возможной регистрации результаты по наблюдению [за испытаниями] как раз должны поступить в Минздрав", – заявил специалист.
Он также объяснил, что клинические испытания вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подразумевают выявление наличия антител, вируснейтрализующих антител и Т-клеточного иммунитета.
Ранее 13 июля министерство обороны РФ сообщило, что второй компонент вакцины от COVID-19 ввели еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.
НИЦ имени Гамалеи планирует подать вакцину против COVID-19 на регистрацию в августе
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