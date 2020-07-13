Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Второй компонент вакцины от COVID-19 ввели еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, введен второй компонент вакцины от коронавируса COViD-19, испытания которой проводятся Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут 15 июля. Об этом сообщала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создадут специальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей. Работа над созданием вакцины находится в начальной стадии.