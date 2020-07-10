Иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7% москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что иммунитет к коронавирусной инфекции формируется у 21,7% жителей столицы. Об этом стало известно по итогам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел в период с 19 июня по 2 июля.

"Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается", – заявила представитель мэрии.

Ракова отметила, что доля болеющих граждан, согласно данным ИХЛА-тестирования, снизилась с 3,9% до 3,1%. Аналогичное снижение фиксируется и в случае ПЦР-тестирования – с 2,4% до 1,2%.

Тестирование показывает растущее число граждан с антителами как в целом по городу, так и в отдельных районах столицы. Граждане могут обратиться за исследованием в один из 30 специализированных пунктов сдачи крови.

Кроме того, тестирование проводят на предприятиях. В городе запущена программа, согласно которой расходы на само исследование берут на себя власти, а организации обеспечивают забор крови.

Результаты тестов на COVID-19 вносят в электронную медицинскую карту. Они также доступны в приложении "ЕМИАС.Инфо" в течение трех дней.

За последние сутки в Москве выявили 637 случаев коронавируса. Этот показатель почти вдвое ниже, чем месяц назад, и в 10 раз ниже пиковой ситуации по COVID-19 в столице.

